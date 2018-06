عرض لشراء تشيلسي مقابل ملياري جنيه استرليني

المتوسط:

قدم أغنى رجل في بريطانيا جيم راتكليف على الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، عرضا لشراء نادي تشيلسي بقيمة ملياري جنيه إسترليني.

ويمتلك راتكليف (65 سنة) مجموعة شركات منها “إنيوس” العملاقة للصناعات البتروكيماوية، وتبلغ قيمة ثروته 21 مليار جنيه إسترليني، ويعمل في شركاته 18500 موظفا في 22 دولة حول العالم، حسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل”.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصادر بأن أبراموفيتش الذي اشترى النادي اللندني بقيمة 140 مليون جنيه إسترليني في 2003، قد رفض العرض المقدّم من راتكليف.

ويواجه أبراموفيتش مشاكل تتعلق بتجديد تأشيرته البريطانية، وسط أزمة سياسية “بريطانية-روسية”، على خلفية محاولة اغتيال الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا.

ولا تزال إمكانية عودة أبراموفيتش للعمل في لندن غير مؤكدة، فيما تزيد الضغوط عليه لإيجاد حل أو بيع ناديه لأحد المستثمرين.

