شركة الكهرباء تتأهل لنهائي دوري الشهيد طارق مخلوف

بنغازي 10 يونيو 2018 (وال)- تفوق فريق شركة الكهرباء مساء السبت، على فريق المؤسسة الوطنية للنفط بثلاثية نظيفة والتأهل لنهائي بطولة دوري الشهيد طارق مخلوف .

هذا وقد شهدت المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب كازابلانكا حضور جماهيري بينهم عدد من نجوم الكرة القدم بينهم اللاعب الدولي السابق خالد حسين “كمونة”، والكابتن سالم الجلالي، واللاعب الدولي خالد أبوسعدة، واللاعبين السابقين أسامة زقلام وسالم الفرجاني .

وقد اتسم دقائق شوط الأول من المباراة ؛ بطابع الحذر الشديد من كلا الفريقين، والضغط على حامل الكرة، ولم يشهد الشوط إلا هدفاً وحيداً سجله فريق الكهرباء؛ إثر تسديدة محكمة استقرت في شباك المؤسسة .

وفي الشوط الثاني؛ تراجع فريق المؤسسة الوطنية إلى منتصف ملعبه، وأعتمد كلياً على الألعاب الفردية غير المجدية، مما سهل لفريق الكهرباء قطعها والإنفراد بحارس مرمى المؤسسة في مناسبتين، استقرت فيهما الكرة شباك المنافس لينهي بصافرته الحكم نعيم الورفلي مجريات اللعب والمباراة بتفوق مستحق لشركة الكهرباء بثلاثة أهداف لصفر .

وبذلك يضرب فريق شركة الكهرباء موعداً في نهائي الدوري يوم الثلاثاء المقبل لمقابلة فريق شركة الخليج للنفط للتتويج بلقب دوري الشهيد طارق مخلوف لكرة القدم الخماسية . (وال – بنغازي) ف ح / س ع/ ر ت

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