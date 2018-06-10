ريال مدريد “الصغير” يُبْهِر العالم

أظهرت لقطات بثها الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد الإسباني “لقطات مُبْهِرة” لـ”أهداف ساحرة” صنعها وسجّلها “أشبال الملكي” الذين لم تتجاوز أعمارهم ال12 عاماً، فيما لقي المقطع انتشارا واسع النطاق بين جمهور النادي الإسباني حول العالم، كما علّق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من جميع أنحاء العالم عدة بالقول: “لا خوف على الملكي بعد 10 سنوات”، فيما أبدى عديدون “الدهشة والصدمة” من قدرة أطفال على لعب كرة القدم على هذا النحو.

يُشار إلى أن النادي الملكي يستقطب المواهب الكروية منذ الصغر عبر عيون له تجوب معظم المدن الإسبانية، وتبدأ بتنظيمهم وصقل موهبتهم الكروية على أسس فنية سليمة، وعلى يد مدراء ومدربين فنيين، إذ ظهر في “تشكيلة الكبار الحالية ” لـ”الملكي” العديد من الأسماء التي بدأت مع النادي الإسباني من “نقطة الصفر”، وهم أطفال صغار.

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