اجري فريق الاتحاد الأول لكرة اليد مرانه الأخير بصالة مصراتة للألعاب الرياضية، مساء الأحد.

ويستعد فريق الاتحاد لمواجهة فريق الأهلي طرابلس اليوم الاثنين بمدينة مصراتة علي تمام الساعة الحادية عشر ونصف في نهائي المنقطة الأولى من بطولة كأس ليبيا.

