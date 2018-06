المتوسط:

فاز فريق الاتحاد الليبي لكرة القدم الخماسية “الصالات” على فريق “ماى فاتورة” ضمن منافسات بطولة الروضان الدولية المقامة بالكويت.

وانتهت المباراة بنتيجة هدفين مقابل هدف (2-1)، ليتأهل فريق الاتحاد لدور الربع النهائي للبطولة.

