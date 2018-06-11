أهالي منطقة المحجوب بمصراتة يطالبون بإطلاق سجناء النظام السابق

أصدر أهالي منطقة المحجوب فى مصراتة بياناً ، الأحد ، طالبوا فيه بالافراج عن المسجونين على خلفية انتمائهم للنظام السابق إقتداءً بسنة النبي فى الصلح والعفو والتسامح .

وفى بيان صادر عبر حكماء وأعيان ووجهاء وذوي ” شهداء ” وجرحى المنطقة طالب الاهالي بالافراج على جميع سجناء النظام السابق المحتجزين فى سجون مصراتة وغيرها ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء وأعراض الليبيين إبان ” ثورة 17 فبراير ” اضافة لمن انتهت فترات محكومياتهم ولم يفرج عنهم الى الآن ، وفقاً لنص البيان .

وطالب البيان كل الجهات ذات العلاقة فى مصراتة ممثلة فى مجلسها البلدي ومديرية الامن والمحاكم المختصة وادارة السجون والمحكمة العليا باخلاء سبيل هؤلاء السجناء مؤكداً دعم الاهالي لعودة جميع مهجري الداخل والخارج الى مدنهم وقراهم فى أقرب وقت ممكن .

وفى ختام بيانهم ، طالب أهالي منطقة المحجوب فى مصراتة جميع المناطق والمدن الليبية الاخرى لحذو حذوهم تحقيقاً للمصالحة الوطنية وإعادة اللحمة ولم الشمل مؤكدين دعمهم للمصالحة التي تمت كذلك مع مدينة تاورغاء

نقلا عن المرصد

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع اخبار الحدث