“سوتشى” تستضيف معسكر البرازيل وغدا المران الأول بحضور الجماهير

تستضيف مدينة “سوتشى” الروسية معسكر منتخب البرازيل الذى يشارك فى النسخة الـ21 من بطولة كأس العالم التى تنطلق فى روسيا بداية من الخميس المقبل.

وذكرت صحيفة “جلوبوسبورت” البرازيلية أن فندق إقامة المنتخب البرازيلى يقع فى منتجع “سوتشى”، الذي يقع على شواطئ “البحر الأسود”، على الرغم من أن منتخب “السامبا” لن يخوض أى مباراة من مبارياته فى الدور الأول بتلك المدينة.

وكان منتخب البرازيل تغلب على النمسا بثلاثية نظيفة فى المباراة الودية التى جمعتهما أمس، فى ختام استعدادات “السامبا” للمشاركة فى المونديال.

ومن المنتظر أن يخوض منتخب البرازيل مرانه الأول غداً، الثلاثاء، وسط حضور الجماهير ووسائل الإعلام، بعدما وصلت البعثة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

ويلعب منتخب البرازيل مع سويسرا وكوستاريكا وصربيا ضمن منافسات المجموعة الخامسة فى بطولة كأس العالم.

