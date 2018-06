أثقل لاعب في مونديال روسيا 2018 يفاجئ الصحفيين

المتوسط:

يعتبر مدافع منتخب بنما، المتأهل لأول مرة في تاريخه إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم رومان توريس، أثقل لاعب بين جميع المشاركين في مونديال روسيا 2018.

وفاجأ رومان توريس، صاحب الرقم القياسي بين اللاعبين بوزن قدره 99 كغم الصحفيين عندما وقف ورفع قميصه ليكشف عن عضلاته، وذلك ردا على سؤال أحد الصحفيين حول ما إذا كان وزنه الثقيل سيكون عائقا أم أفضلية أمام خصمه القادم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو الضخم بدنيا أيضا.

وسيلعب منتخب بنما أول مباراة له في تاريخ نهائيات كأس العالم أمام نظيره البلجيكي في 18 يونيو الجاري، ومن ثم سيلتقي مع إنجلترا وتونس، يومي (24 و28) يونيو، وذلك ضمن مباريات المجموعة السابعة (G) للمونديال.

