منتخب روسيا يواصل استعداداته لمواجهة «الأخضر» بكأس العالم

المتوسط:

يواصل المنتخب الروسي استعداداته لمواجهة نظيره السعودي بعد غد الخميس، في افتتاح مباريات بطولة كأس العالم، التي تستضيفها 11 مدينة روسية.

وشارك جميع لاعبي المنتخب الروسي وعددهم 23 لاعبا، بمن فيهم يوري جيركوف، الذي كان يعاني من الإصابة، في التدريبات التي أقيمت اليوم، في مجمع “نوفوغورسك” الرياضي في ضواحي موسكو.

وستقام المباراة الافتتاحية لمونديال روسيا بعد غد الخميس، على أرضية ملعب “لوجنيكي” في موسكو.

