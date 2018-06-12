اخبار الرياضة

بلجيكا تؤكد جاهزيتها للمونديال 

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تغلب المنتخب البلجيكي وديا على نظيره الكوستاريكي مساء أمس الإثنين برباعية مقابل هدف في إطار تحضيرات كلا منهما للمشاركة في بطولة كأس العالم في روسيا .

وبادرت كوستاريكا بالتسجيل، عبر هدف حمل توقيع بريان رويز في الدقيقة 24 قبل أن تتعادل بلجيكا بعد 7 دقائق عن طريق نجم نابولي دريس ميرتينس، ليضيف بعدها المهاجم روميلو لوكاكو الهدف الثاني في الدقيقة 42، قبل أن يعود نفس اللاعب ليسجل ثاني أهدافه في الدقيقة الخمسين ليختتم المهاجم ميشي باتشواي أهداف المباراة في الدقيقة 64.

وتأتي المباراة ضمن استعدادات الفريقين لمونديال روسيا حيث تلعب بلجيكا ضمن المجموعة السابعة بجانب إنجلترا وتونس وبنما، فيما تلعب كوستاريكا في المجموعة الخامسة بجوار البرازيل وصربيا وسويسرا..

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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