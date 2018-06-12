بلجيكا تؤكد جاهزيتها للمونديال 

تغلب المنتخب البلجيكي وديا على نظيره الكوستاريكي مساء أمس الإثنين برباعية مقابل هدف في إطار تحضيرات كلا منهما للمشاركة في بطولة كأس العالم في روسيا .

وبادرت كوستاريكا بالتسجيل، عبر هدف حمل توقيع بريان رويز في الدقيقة 24 قبل أن تتعادل بلجيكا بعد 7 دقائق عن طريق نجم نابولي دريس ميرتينس، ليضيف بعدها المهاجم روميلو لوكاكو الهدف الثاني في الدقيقة 42، قبل أن يعود نفس اللاعب ليسجل ثاني أهدافه في الدقيقة الخمسين ليختتم المهاجم ميشي باتشواي أهداف المباراة في الدقيقة 64.

وتأتي المباراة ضمن استعدادات الفريقين لمونديال روسيا حيث تلعب بلجيكا ضمن المجموعة السابعة بجانب إنجلترا وتونس وبنما، فيما تلعب كوستاريكا في المجموعة الخامسة بجوار البرازيل وصربيا وسويسرا..

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