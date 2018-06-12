مدرب روسيا يؤكد قوة المنتخب السعودي 

تحدث المدير الفني للمنتخب الروسي، ستانيسلاف تشيرتشيسوف، عن أداء المنتخب السعودي في المباريات التحضيرية قبل كأس العالم الذي سينطلق نهاية الأسبوع الجاري، مؤكداً أنه يمتلك منتخبا قويا قياسا وفقاً للنتائج الذي أظهرها خلال المباريات الأخيرة التي خاضها وديا، ومنها مباراته أمام بطل العالم المنتخب الألماني والتي خسرها بهدفين مقابل هدف وحيد.

وقال تشيرتشيسوف في تصريحات حول إمكانية تحقيق منتخب بلاده لقب المونديال بأن جميع المنتخبات هدفها واحد، وهو العبور من مرحلة المجموعات ومنتخبات مثل وألمانيا والبرازيل يرغبون في تحقيق هذا اللقب أيضا، ومن ثم محاولة الاستمرار في الفوز والعبور لأبعد مرحلة.

ويواجه المنتخب السعودي نظيره الروسي في افتتاح كأس العالم الخميس المقبل ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم أيضًا مصر وأوروغواي.

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