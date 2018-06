إصابة مبابى فى تدريبات فرنسا قبل 48 ساعة على كأس العالم

المتوسط:

تعرض كيليان مبابى مهاجم باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسى للإصابة، اليوم الثلاثاء، بعد تدخل عنيف من عادل رامى، خلال تدريبات الديوك الاستعدادية لنهائيات كأس العالم المقرر انطلاقها بعد غد الخميس.

ذكرت صحيفة “ليكيلب” الفرنسية، أن كيليان مبابى غادر تدريبات المنتخب الفرنسى، بعد تعرضه لإصابة فى الكاحل، عقب كرة مشتركة عنيفة مع عادل رامى.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مبابى غادر التدريب الجماعى وانصرف إلى غرفة خلع الملابس فور تعرضه للإصابة، ولكن لم يتم الإعلان عن مدى الإصابة حتى الآن.

ويقع المنتخب الفرنسى فى المجموعة الثالثة مع أستراليا وبيرو والدنمارك

