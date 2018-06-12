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الأرجنتيني بيتانا حكماً لأول لقاءات المونديال

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت الفيفا عن حكم أول مباراة في مونديال روسيا 2018 الذي يبدأ الخميس، حيث سيقود الحكم الارجنتيني نستور بيتانا المباراة الافتتاحية بين البلد المضيف روسيا والسعودية على أرضية ملعب لوجنيكي في العاصمة موسكو ضمن المجموعة الأولى.

وسيساعد بيتانا في مهامه مواطناه “خوان بابلو بيلاتي” و”هرنان ميدانا” فيما عهدت مهمة حكم الفيديو المساعد للإيطالي ماسيميليانو إراتي.

ويمكن أن يكون بيتانا أول حكم يلجأ إلى تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم في تاريخ المونديال.

وبات بيتانا ثاني حكم أرجنتيني يشارك في نسختين للمونديال بعد “انخل نوربرتو كويريتسا مونديالي” 1970 و1978، حيث شارك الأرجنتيني في المونديال السابق عام 2014 في البرازيل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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