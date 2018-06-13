بتنظيم وإشرف وكالة الأنباء…شركة الكهرباء تتوج بكأس الشهيد “طارق مخلوف”

بنغازي 13 يونيو 2018 (وال) – أسدل الستار مساء اليوم الثلاثاء 27- رمضان الموافق 12-6-2018 على مسابقة دوري الشهيد طارق مخلوف الورفلي الذي نظمته وأشرفت عليه وكالة الأنباء الليبية.

وأقيمت مباريات الدوري على أرضية ملعب كازابلانكا لخماسيات كرة القدم في منطقة رأس عبيدة بمشاركة ثماني فرق قسمت إلى مجموعتين , المجموعة الأولى ضمت فرق ليبيا نفط , قناة BBN , المؤسسة الوطنية للنفط , وكالة الانباء الليبية , وضمت المجموعة الثانية شركة سرت لتصنيع النفط والغاز , شركة الخليج العربي للنفط , الشركة العامة للكهرباء , شركة البريقة لتسويق النفط.

تأهل من المجموعة الأولى فريق وكالة الأنباء الليبية كأول المجموعة صحبة فريق المؤسسة الوطنية للنفط ثانيا , وتأهل فريق شركة الكهرباء أولا عن مجموعته وجاء فريق الخليج ثانيا.

التقى في الدور نصف النهائي فريقا وكالة الأنباء وشركة الخليج تمكن فيها الخليج من الفوز بركلات الجزاء الترجيحية 2- 0 بعد أن انتهى الوقت الرسمي للمباراة بنتيجة 3-3 وترشح الخليج للنهائي.

وفي مباراة نصف النهائي الأخرى فريق الكهرباء يترشح للنهائي بعد تغلبه على المؤسسة الوطنية بثلاثة أهداف لصفر.

في اللقاء النهائي ومباراة التتوييج التي جرت مساء اليوم الثلاثاء بين المتأهلين شركة الكهرباء وشركة الخليج للنفط بصافرة الحكمين السيد عبدالله الترهوني والحكم القدير أحمد الجروشي , انتهى شوطها الأول وشباك الفريقين نظيفة من الأهداف رغم الهجمات المتكررة والمحاولات المستمرة من لاعبي الفريقين ولكن جميعها وجدت أممها دفاعات قوية ومن خلفهم براعة وبسالة حارسي المرمى.

مع بداية الشوط الثاني زادت حدة التنافس وتمكن فيه لاعبي الكهرباء من الوصول لشباك الخليج بعد صعوبة بالغة عند الدقيقة السابعة من الشوط وتسجيل هدفهم الأول والذي استمرت به النتيجة إلى أن أعلنا حكما المباراة الترهوني والجروشي نهاية اللقاء الختامي بتتوييج الشركة العامة للكهرباء بكأس الشهيد مخلوف ويتحصل فريق الخليج على كأس الترتيب الثاني.

مراسم التتوييج جرت عقب المباراة مباشرة حضرها رئيس اللجنة المنظمة السيد فيصل بن صريتي ومدير مكتب المدير العام السيد سعيد الصيد وعن الخدمات السيد أسامة بوقرين قاموا خلالها بتتوييج الفريقين وتقليدهم بقلائد الوكالة الذهبية والبرونزية وتوزيع شهائد الشكر والتقدير على جميع الفرق المشاركة وللحكام الذين قاموا بإدارة مباريات الدوري

يشار إلى أن أسرة الشهيد طارق مخلوف كانت حاضرة وتابعت المباراة وفي نهايتها قدمت وكالة الأنباء درع الوكالة لأسرة الشهيد وسط أجواء حبية وروح رياضية عالية.(وال – بنغازي) ف ح/ أ د

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