مظاهر تعكس هوس البرازيل بكأس العالم

(رويترز)- أبدت الحكومة البرازيلية جاهزيتها للتعامل مع التقلب الشديد في الطلب على الكهرباء خلال نهائيات كأس العالم لكرة القدم إذ سيترك أغلب الناس في البلد المهووس بكرة القدم كل شيء باستثناء التلفزيون من أجل مشاهدة مباريات المنتخب الوطني في روسيا.

وتصبح البرازيل في حالة شلل عندما يلعب المنتخب الوطني، الفائز باللقب 5 مرات، في كأس العالم. وتنخفض أحمال الكهرباء بشكل حاد قبل انطلاق المباريات ثم ترتفع بشدة في فترة الراحة بين الشوطين حين يهرع الناس إلى الحصول على مشروب من البراد أو اعداد الفشار في أفران (الميكروويف). ومع استئناف اللعب ينخفض الطلب على الكهرباء بشدة.

وقال الفارو فلوري فيلوسو دي سيلفيرا مدير قسم تكنولوجيا المعلومات في الشبكة الوطنية للكهرباء “تتسبب مثل هذه الأحداث في سلوك مختلف تماما للنظام مقارنة بالأيام العادية. لكننا اعتدنا على ذلك”.

ويختلف تماما الروتين اليومي للبرازيليين خلال أيام مباريات المنتخب الوطني في كأس العالم. وتبدل المدارس مواعيد بعض الفصول أو تلغيها تماما، وتسمح الشركات للموظفين بالعودة لمنازلهم مبكرا أو توفر تلفزيونات حتى يكون بوسع العاملين متابعة المباريات في مكان العمل.

وتنطلق كأس العالم في روسيا غدا الخميس حيث يلعب أصحاب الأرض ضد السعودية بينما تبدأ البرازيل مشوارها أمام سويسرا يوم الأحد المقبل ضمن المجموعة الخامسة التي تضم أيضا كوستاريكا وصربيا.

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