باب البحر يقترب من لقب دوري السلام

اقترب فريق باب البحر من الاحتفاظ بلقبه كبطلٍ لدوري السلام لكرة القدم والذي يقيمه سنوياً نادي باب البحر بطرابلس خلال شهر رمضان.

ونجح باب البحر في التغلب على منافسه فريق المدينة دون عناء، بهدفين دون مقابل ليضرب بالتالي موعداً في المباراة النهائية مع فريق الأصدقاء الذي حقق فوزاً عريضاً بسداسية على منافسه فريق سوق الجمعة.

ويذكر أن النسخة الحالية لدوري السلام شاركت فيها 16 فريقاً وهي: باب البحر والمدينة والأصدقاء وسوق الجمعة والشط والصداقة وأبوسليم والوحدة والشارع الغربي والظهرة والمجد ونجوم قرقارش والمدينة القديمة والفتح وبلخير والتحدي والمستقبل.

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