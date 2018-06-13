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باب البحر يقترب من لقب دوري السلام

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اقترب فريق باب البحر من الاحتفاظ بلقبه كبطلٍ لدوري السلام لكرة القدم والذي يقيمه سنوياً نادي باب البحر بطرابلس خلال شهر رمضان.

ونجح باب البحر في التغلب على منافسه فريق المدينة دون عناء، بهدفين دون مقابل ليضرب بالتالي موعداً في المباراة النهائية مع فريق الأصدقاء الذي حقق فوزاً عريضاً بسداسية على منافسه فريق سوق الجمعة.

ويذكر أن النسخة الحالية لدوري السلام شاركت فيها 16 فريقاً وهي: باب البحر والمدينة والأصدقاء وسوق الجمعة والشط والصداقة وأبوسليم والوحدة والشارع الغربي والظهرة والمجد ونجوم قرقارش والمدينة القديمة والفتح وبلخير والتحدي والمستقبل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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