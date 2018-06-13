استضافة المونديال تضيع من المغرب مرة أخرى.. الملف الأميركي يفوز بشرف تنظيم كأس العالم 2026

أعلن الفيفا، الأربعاء 13 يونيو/حزيران 2018، اختيار ملف الولايات المتحدة والمكسيك وكندا لاستضافة كأس العالم 2026، على حساب ملف المغرب. وتفوق عرض أمريكا الشمالية على عرض المغرب بواقع 134 صوتا مقابل 65 للمغرب.

ونجح ملف ترشيح المغرب لاستضافة كأس العالم 2026 لكرة القدم في تجاوز عقبة لجنة التقييم “تاسك فورس”، وتمكن من بلوغ مرحلة التصويت النهائية، لاختيار البلد المستضيف للمونديال.

إلا أن مسؤولين مغاربة كانوا قد عبَّروا في أكثر من مناسبة عن مخاوفهم من أن تؤدي المعايير الجديدة التي وضعها الاتحاد الدولي إلى إقصاء الملف المغربي خلال مرحلة التقييم، خاصة أن تقارير إعلامية دولية تحدثت عن رغبة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في منح تنظيم مونديال 2026 للولايات المتحدة الأميركية وشريكتيها في التنظيم؛ كندا والمكسيك. وتعرَّض رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جياني إنفانتينو، لاتهامات بالتدخل في عملية اختيار الدولة المنظِّمة للمونديال، ومحاولته منع المغرب من الوصول لمرحلة التصويت.

كما أن التغيرات التي استُحدِثَت على القواعد المنظِّمة لقرعة كأس العالم، قبل 48 ساعة من موعد تسليم النسخ النهائية، في شهر مارس/آذار 2018، سبّبت اضطراباً للملف المغربي.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد أعلن على حسابه بموقع تويتر، تأييده العرض الموحد من اتحاد أميركا الشمالية، والوسطى، والكاريبي، لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، ووجه تهديداً مبطناً إلى الدول التي ربما تعارض ذلك.

وكتب ترامب على حسابه: “سيكون من المخجل أن تعارض الدول التي نساندها دائماً عرض الولايات المتحدة. لماذا يتعين علينا مساندة هذه الدول بينما هي لا تساندنا (وضمن ذلك الأمم المتحدة)؟”.

وتجاوَز الصراع لضمان أكبر عدد من أصوات أعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم بين المغرب من جهة والثلاثي الأميركي (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) من جهة أخرى، ما هو رياضي إلى صراع سياسي بعد أن دخلت أعلى سلطة بالمغرب، ممثلة في القصر الملكي، بالملف، بعد الضغوطات التي مارسها الرئيس الأميركي على بعض البلدان؛ لضمان أصواتها يوم 13 يونيو/حزيران 2018، موعد التصويت على البلد الذي سيستضيف المونديال.

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