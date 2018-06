كوبر يستقر على تشكيل المنتخب المصري بمباراة أوروجواي

المتوسط:

أعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر استقراره بنسبة كبيرة على تشكيل المنتخب لمباراة أوروجواي في افتتاح مشوار الفريق بكأس العالم 2018.

وخاض منتخب مصر اليوم الأربعاء، مرانا بملعب استاد “أحمد أرينا” بمدينة جروزني قبل التوجه لمدينة إيكاتىينبرج استعدادا لملاقاة أوروجواي يوم 15 يونيو.

وأشار كوبر في تصريحات ابرزها الموقع الرسمي لاتحاد الكرة المصري “توصلت مع الجهاز المعاون الى تشكيل مباراة اوروجواي بشكل كبير، لن افصح عن أي أمر إلا يوم المباراة”.

وتابع “المنتخب يقدر فريق أوروجواي، يمتلكون خط هجوم قوي للغاية متمثل في الثنائي سواريز وكافاني”.

واختتم تصريحاته قائلا “منتخب مصر أيضا يمتلك لاعبين لديهم رغبة وحماس وجدية في تقديم مباراة قوية، سنلعب أمام أوروجواي من أجل الفوز”.

