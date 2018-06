تعرف على قائمة الدول التي رفضت استضافة المغرب لمونديال 2026

المتوسط:

ظفر الملف الثلاثي المشترك بين الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك بشرف استضافة مونديال 2026، بعد حصده لـ134 صوتا مقابل 65 للملف المغربي، وذلك في عملية التصويت التي أقيمت اليوم في العاصمة الروسية موسكو على هامش المؤتمر الـ68 لـ”الفيفا”.

وأظهرت النتائج التي نشرها الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، أن 7 دول عربية صوتت ضد الملف المغربي وهي السعودية، والعراق، والكويت، والأردن، والبحرين، ولبنان، والإمارات، كما منحت مجموعة من الدول الإفريقية صوتها للملف الأمريكي بينها جنوب إفريقيا، وناميبيا، وبنين، وبوتسوانا.

تجدر الإشارة إلى أن المغرب خسر رهان استضافة المونديال للمرة الخامسة في تاريخه، بعدما فشل في استضافة بطولات كأس العالم في الأعوام 1994، 1998، 2006، 2010 وأخيرا 2026.

