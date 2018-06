خلافات حادة فى اتحاد أمريكا الجنوبية بسبب تصويت البرازيل للمغرب

المتوسط:

كشفت صحيفة “جلوبو سبورت” البرازيلية، عن أزمة بين اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “كونيمبول” ونظيره البرازيلي، بسبب تصويت الأخير للمغرب فى ملف استضافة كأس العالم 2026 .

وذكرت الصحيفة البرازيلية أن هناك غضبًا من مسئولي اتحاد الكونيمبول ضد نظيره البرازيلي معتبرًا ما فعله الأخير خيانة، لعدم مساندة ملف أمريكا الشمالية لاستضافة المونديال، ومنح صوتهم للمغرب.

وأشارت الصحيفة إلى أن أنطونيو كارلوس نونيز رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم كان يتصور أن الأصوات سيتم إخفاؤها ولن تظهر فى العلن، ولكن تم الكشف عن الأصوات وهو الأمر الذى اعتبرته فيفا دليلاً على الشفافية ونزاهة مؤتمر الكونجرس.

وفازت كل من أمريكا والمكسيك وكندا بشرف تنظيم المونديال لعام 2026 بعد التفوق على المغرب

