الترجي التونسي يُعزز صفوفه بأسماء جديدة

(رويترز) – عزز الترجي بطل الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء صفوفه بضم حارس المرمى رامي الجريدي والمدافع أيمن محمود في أولى صفقاته في فترة الانتقالات الصيفية.

وقال الترجي في بيان بموقعه على الانترنت إن الجريدي (33 عاما) وقع عقدا مع النادي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر بعد فسخ ارتباطه مع الصفاقسي بالتراضي.

وبدأ الجريدي مشواره في فرق الشباب بالترجي قبل أن ينتقل إلى ترجي جرجيس ونجم حلق الوادي والكرم وجندوبة الرياضية وقوافل قفصة والملعب التونسي.

واستقر الجريدي مع الصفاقسي منذ انضم إليه في 2012 وتوج بعدها بعام بلقب الدوري وكأس الاتحاد الافريقي.

كما أكمل الترجي اتفاقه مع الملعب القابسي لضم المدافع أيمن محمود (22 عاما) لمدة 4 مواسم دون الكشف عن تفاصيل مالية.

ويأمل الترجي في المنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا حيث يحتل صدارة المجموعة الأولى التي تضم الأهلي المصري وصيف بطل العام الماضي كما ينافس في كأس العرب للأندية الأبطال.

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