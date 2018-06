أسطورة المنتخب السعودي يدعم اللاعبين أمام روسيا

المتوسط:

حرص أسطورة المنتخب السعودي، ماجد عبدالله، على الذهاب إلى روسيا لمؤازرة منتخب بلاده خلال مشاركته في نهائيات النسخة الـ 21 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018.

والتقى نجم الأخضر السعودي السابق ماجد عبدالله بمشجعين من بلاده في شوارع موسكو، والتقط معهم صورا تئكارية، وذلك أثناء توافدهم إلى ملعب “لوجنيكي” في العاصمة موسكو، الذي سيكون مسرحا للمباراة الافتتاحية، بين منتخبي السعودية وروسيا، البلد المضيف.

امتدت مسيرة ماجد عبدالله الرياضية على مدى 22 عاماً، ستظل محفورة في الذاكرة والتاريخ الكروي كالعصر الذهبي لنادي النصر والمنتخب السعودي، فقد كان لماجد شرف المشاركة في المنتخبات السعودية وقيادتها لتحقيق أولى وأجمل منجزاتها القارية والعالمية فحقق مع منتخب بلاده كأس الأمم الآسيوية للمرة الأولى عام 1984 في سنغافورة وكان هو هداف التصفيات والنهائيات بمجموع 11 هدف أبرزها هدفه الشهير في نهائي البطولة في المنتخب الصيني>

وحقق كأس الأمم الآسيوية للمرة الثانية على التوالي مع منتخبه عام 1988 في قطر وكان هو صاحب هدف التأهل للنهائي في مرمى المنتخب الإيراني، وقاد منتخبه للتأهل للأولمبياد العالمية للمرة الأولى عام 1984 في أمريكا وكان هو هداف التصفيات الأولية والنهائية بمجموع 13 هدف، وكذلك التأهل لكأس العالم للمرة الأولى والوصول تحت قيادته لدور الـ 16 عام 1994 في أمريكا أمام المنتخب البلجيكي.

