روسيا لحظة بلحظة/ روسيا تفتتح التهديف أمام السعودي

أحكم المنتخب السعودي قبضته على الكرة خلال الدقائق الأولى من مباراة افتتاح كأس العالم، على استاد اولمبيسكس كومبليكس لوزنيكي، لكن اتضح بالرغم من ذلك الدفاعات المفتوحة للضيوف، أمام الهجوم الروسي.

أطلق المنتخب السعودي لعبة البداية، وحاول مباغتة روسيا بالانطلاق بهجمة سريعة لكن لم ينجح رجال بيتزي في اختراق منطقة الجزاء، حيث افتتح يوري كازينسكي التسجيل في الدقيقة 12 من عمر المباراة، بعد عرضية من الجانب الأيسر استقبلها برأسية موجهة ناحية الزاوية البعيدة، ولم يتمكن المعيوف من التعامل معها.

ويأمل المنتخب السعودي في تحقيق نتيجة إيجابية بالمباراة الافتتاحية لكأس العالم، أما أصحاب الأرض فيبحثون على الفوز أمام جماهيرهم.

