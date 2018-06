المونديال لحظة بلحظة/ الدب الروسي يسحق “الأخضر” بخماسية نظيفة

المتوسط:

إنتهت المباراة الافتتاحية كأس العالم بين روسيا والسعودية، والتي تقام على استاد اولمبيسكس كومبليكس لوزنيكي، بفوز الدب الروسي على الأخضر بثلاثية نظيفة.

افتتح يوري كازينسكي التسجيل في الدقيقة 12 من عمر المباراة، بعد عرضية من الجانب الأيسر استقبلها برأسية موجهة ناحية الزاوية البعيدة، ولم يتمكن المعيوف من التعامل معها.

فيما أضاف اللاعب المنتخب الروسي دينيس تشيريشيف، الهدف الثاني من مراوغة رائعة في الدقيقة 43، وأحرز اللاعب أرتيم دزيوبا التهديف من رأسية متقنة في الدقيقة 71، وسجل تشيريشيف في الدقيقة 89 من المباراة الهدف الرابع للروس والثاني له، بينما اختتم التهديف أليكسندر جولوفين في الدقيقة 93 والأخيرة من المباراة.

