داعش يهدد باستهداف مباراة البرتغال وإسبانيا في كأس العالم

هدد تنظيم داعش الإرهابي، بالانتقام من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن طريق القيام بأعمال إرهابية خلال مباراة البرتغال وإسبانيا المحدد لها الثامنة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات في بطولة كأس العالم المقامة حالياً.

نشر تنظيم داعش الإرهابي مقطع فيديو أعلن من خلاله استهداف مباراة البرتغال وإسبانيا في نهائيات كأس العالم المحدد لها الثامنة من مساء اليوم الجمعة، والمقرر إقامتها على ملعب “فيشت” بمدينة “سوتشى” الروسية.

وجاء في مقطع الفيديو عددا من الصور لملعب “فيشت” يحرسه جهادي في ملابس مموهة ويحمل مدفع رشاش مثبت على الكتف، وأمامه انفجارات بالمدرجات.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يهدد فيها داعش بإرهاب عالم كرة القدم، وإنما أعلنوا أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية استهداف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ونشروا صوره يبكى دما.

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