رئيس الإتحاد السعودي: سنحاسب المعيوف والسهلاوى والشهري على التقصير

أعرب عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حزنه الشديد جراء الخسارة الثقيلة التي تعرض لها منتخب الأخضر أمام روسيا عصر الخميس 5-0 ، في المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2018.

وأكد عادل عزت على محاسبة المقصرين خلال تلك المباراة حيث قال في تصريحات لقناة العربية: “نتيجة غير مرضية أبدا، ولكنها لا تعكس البرنامج الإعدادي أبدا، وتم إعداد البرنامج الإعدادي لكسر الخوف أمام المنتخبات الكبيرة في أراضيها”.

أضاف: ستتم محاسبة عدد من اللاعبين، وأبرزهم عبدالله المعيوف حارس المرمى والمدافع عمر هوساوي والمهاجم محمد السهلاوي، لسوء مستواهم في المباراة”.

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الأولى التي تضم المنتخب الوطني وأوروجواي بجانب صاحب الأرض المنتخب الروسي.

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