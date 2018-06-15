تعرف على تردد قناة bein sports المفتوحة الجديد.. تعرض 22 مباراة في كأس العالم

بعد تراجع التليفزيون المصري عن بث 22 مباراة من بطولة كأس العالم روسيا 2018، جاءت الانفراجة من مجموعة قنوات bein sports.

في سابقة هي الأولى من نوعها أعلنت قنوات bein sports عن بث 22 مباراة من البطولة على قناتها المفتوحة.

وسيتمكن الجمهور العربي من متابعة المباريات بدون أي مشكلة بصورة واضحة وتعليق عربي.

والآن لا يشغل بال المشاهد العربي إلا معرفة تردد قناة bein sports المفتوحة، خاصة أنه تم تغييره وأصبح تردد جديد.

التردد: 12476 الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500.

ووقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى مع منتخبات روسيا والسعودية وأورجواي، ويلعب أولى مبارياته اليوم الجمعة 15 يوينو مع منتخب أورجواي في تمام الثانية ظهرا.

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