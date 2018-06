تعرف على مفاجأة تشكيلة المغرب في مواجهة إيران

المتوسط:

أعلن المدرب الفرنسي لمنتخب المغرب هيرفي رونار، تشكيلة “أسود الأطلس” لمواجهة إيران، ضمن فعاليات بطولة كأس العالم المقامة في روسيا.

وشهدت التشكيلة مفاجأة واحدة، تمثلت في تواجد مهاجم نهضة بركان أيوب الكعبي بدلا من خالد بوطيب، في المباراة التي تأتي ضمن منافسات المجموعة الثانية، التي تضم أيضا منتخبي إسبانيا وإيران.

وجاءت التشكيلة كما يلي:

في حراسة المرمى:منير المحمدي.

في خط الدفاع: المهدي بنعطية، غانم سايس، أشرف حكيمي، نور الدين أمرابط.

في خط الوسط: أمين حارث، يونس بلهندة، امبارك بوصوفة، الأحمدي، وزياش.

في خط الهجوم: أيوب الكعبي.

