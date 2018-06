كوبر يوضح أسباب عدم مشاركة صلاح أمام أوروجواي

المتوسط:

أكد الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، إنه فضّل عدم إشراك محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول، من أجل الحفاظ عليه للمشاركة في المباراتين المقبلتين.

وخسر المنتخب الوطني أمام أوروجواي بهدف خيمينيز القاتل في الدقيقة 89، ليتساوي السيلستي مع روسيا في صدارة المجموعة بـ3 نقاط.

وعلق كوبر على عدم وجود صلاح: “لاعب مهم جدا بدون أدنى شك، ولكننا فضّلنا ألا نخاطر به بلعب المباراة”، مضيفا: “المباراة صعبة جدا ضد خصم كبير، نتحسر على تلقي ذلك الهدف من تلك الكرة الثابتة، ولكننا سعداء بما قدمنا”.

واختتم : “قمنا بكل ما هو ممكن في هذه المباراة ضد خصم كبير وضد مهاجمين عمالقة ومدافعين جيدين، لذلك نتحسر على تلقي هدف في تلك الكرة العرضية، ويتبقى لدينا مباراتان”.

ويلتقي المنتخب المصري في الجولة المقبلة أمام روسيا، ثم السعودية في الجولة الأخيرة.

