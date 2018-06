المتوسط:

بدأت أحداث مباراة المغرب وإيران في افتتاح المجموعة الثانية في بطولة كأس العالم التي تحتضنها روسيا.

وتضم المجموعة الثانية إلى جوار طرفي المباراة، منتخبي إسبانيا والبرتغال اللذان سيلتقيان في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب المغرب بدأ ضاغطاً منذ البداية ليجبر الفريق الإيراني على التراجع في وسط ملعبه، ليسيطر الفريق العربي تماماً ويهاجم من على الأطراف بحثاً عن ثغرة للوصول إلى الشباك.

