المتوسط:

باغت المنتخب الإيراني لكرة القدم، نظيره المغربي بهدف في الوقت القاتل، في المباراة التي انتهت منذ قليل اليوم الجمعة على ملعب “كريستوفسكي” في سان بطرسبورغ، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في مونديال روسيا 2018.

وسجل المهاجم المغربي البديل عزيز بوحدوز هدف المباراة الوحيد خطأ في مرماه في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وتختتم منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية بلقاء إسبانيا مع البرتغال في وقت لاحق.

The post المونديال لحظة بلحظة/ فوز صعب لمنتخب إيران على المغرب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية