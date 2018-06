المتوسط:

خسر المنتخب المغربى فى الوقت القاتل أمام نظيره الإيرانى، بهدف دون مقابل، التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الجمعة، على ملعب “كريستوفسكى” فى مدينة سان بطرسبرج، ضمن منافسات المجموعة الثانية من نهائيات النسخة الـ21 من بطولة كأس العالم المقامة حاليًا في روسيا.

قدم المنتخب المغربى شوطًا جيدًا للغاية فى الـ45 دقيقة الأولى للمباراة، وشكل لاعبوه خطورة كبيرة على مرمى إيران، وكان أخطر الفرص تسديدة يونس بلهندة من داخل منطقة الجزاء التى تصدى لها الحارس الإيرانى.

فيما اعتمد منتخب إيران على الهجمات المرتدة، والتى كادت أن تسفر عن هدف على الأقل لولا رعونة المهاجمين فى إنهاء الهجمة، وكان أخطرها تصدى منير المحمدى حارس المغرب لانفراد سردار أزمون مهاجم إيران فى الدقيقة 43.

وفى الشوط الثانى، تبادل المنتخبان الهجمات لكنهما فشل فى هز الشباك وظل التعادل السلبى مسيطرا حتى قام عزيز بوحدوز بتسجيل هدف الفوز للمنتخب الإيرانى بالخطأ فى مرماه بالدقيقة 95 من زمن المباراة.

وكشف الموقع الرسمى للاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، عن عدد الحضور الجماهيرى فى ملعب مباراة المغرب وإيران، حيث بلغ 62 ألفا و548.

ودخل النجم المغربى أشرف حكيمى، مدافع ريال مدريد الإسبانى، التاريخ بعدما أصبح أصغر لاعب يشارك مع “أسود الأطلسى” فى كأس العالم على مر العصور، بعدما مثل منتخب بلاده اليوم ويبلغ عمره 19 عاما و223 يوما، حيث أنه من مواليد 4 نوفمبر عام 1998.

كما أصبح مسعود شجاعى، أول لاعب إيرانى يشارك في ثلاث نسخ مختلفة من نهائيات كأس العالم، بعدما شارك فى مباراة واحدة عام 2006 ولعب المباريات الثلاث فى نسخة 2014، ثم ظهر اليوم أمام المنتخب المغربى.

بهذه النتيجة يحصد المنتخب الإيرانى 3 نقاط ثمينة تصدر بها جدول ترتيب المجموعة الثانية التى تضم بجانبهما كلا من منتخبى “البرتغال، إسبانيا” اللذان يلتقيان فى الثامنة من مساء اليوم على ملعب “فيشت” بمدينة سوتشى.

The post إيران تخطف فوزا ثميناً من المغرب فى الوقت القاتل بكأس العالم appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية