مواجهة البرتغال وإسبانيا.. لقاء الأرقام والأصدقاء

المتوسط:

انطلقت منذ قليل مباراة البرتغال وإسبانيا، ضمن منافسات المجموعة الثانية من نهائيات كأس العالم، التي تضم أيضًا منتخبى المغرب وإيران فى المونديال المقام حاليًا في روسيا.

يمتلك منتخبا البرتغال وإسبانيا سجلاً حافلاً، فالمنتخب البرتغالى لم يتذوق مراراة الهزيمة سوى مرة واحدة خلال 24 مباراة رسمية خاضها مع مديره الفني فيرناندو سانتوس الذى قاد كتيبة النجم كريستيانو رونالدو للحصول على بطولة كأس الأمم الأوروبية التي أقيمت قبل عامين فى فرنسا.

أما منتخب إسبانيا فيتفوق في تاريخ المواجهات التي جمعته بنظيره البرتغالي، حيث فاز في 17 مباراة من أصل 35 مباراة جمعت بينهما، بينما خسر في 6 مباريات، فيما كان التعادل سيد الموقف فى بقية المواجهات.

وتشهد مباراة البرتغال وإسبانيا مواجهة خاصة تجمع بين الأصدقاء فى صفوف ريال مدريد هما كريستيانو رونالدو وسيرجيو راموس، فمن سينجح في حسم تلك المواجهة لصالحه.

