المونديال لحظة بلحظة/ كوستا يدرك التعادل لإسبانيا أمام البرتغال

ادرك دييغو كوستا التعادل لمنتخب إسبانيا في الدقيقة 24 من عمر المباراة، بعدما تقدم المنتخب البرتغالي بهدف للاعبه كريستيانو رونالدو في الدقيقة 4 من ضربة جزاء، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية بمونديال روسيا.

ويتفوق منتخب إسبانيا في تاريخ المواجهات التي جمعته بنظيره البرتغالي، حيث فاز في 17 مباراة من أصل 35 مباراة جمعت بينهما، بينما خسر في 6 مباريات، فيما كان التعادل سيد الموقف فى بقية المواجهات.

