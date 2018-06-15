بوهدوز يقتل المغاربة في اللحظات الأخيرة

حقق المنتخب الإيراني فوزًا قاتلاً على نظيره المغربي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من المجموعة الثانية بمنافسات دور المجموعات بكأس العالم.

جاء الفوز الإيراني عن طريق هدف عكسي سجله عزيز بوهدوز بالخطأ في مرماه في الدقيقة 94 ليمنح إيران انتصارًا قاتلاً قبل لقاء إسبانيا والبرتغال بالمجموعة.

وفي الشوط الثاني تراجع المردود البدني للمنتخب المغربي لينحصر اللعب في وسط الملعب دون وجود تهديد حقيقي على مرمى الفريقين.

وكسر حكيم زياش هذه الحالة بتسديدة صاروخية في الدقيقة 80 قابلها الحارس بيرانفاند الذي نجح في تحويل الكرة إلى ركلة ركنية، وخطفت إيران فوزًا قاتلاً لتحقق اول 3 نقاط لها في المجموعة .

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