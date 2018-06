المونديال لحظة بلحظة/ نهاية الشوط الأول بتقدم البرتغال على إسبانيا بهدفين

المتوسط:

سجّل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثاني للمنتخب البرتغالي في الدقيقة 44 من الشوط الأول، لتتقدم البرتغال بهدفين مقابل هدف في قمة الجولة الأولى عن المجموعة الثانية بمونديال روسيا 2018.

وتسبب المدافع الإسباني ناتشو في ضربة جزاء لصالح البرتغالي بعدما عرقل رونالدو لينجح الأخير في تسديد الكرة وإهداء التقدم لصالح البرتغال في الدقيقة 4 من بداية المباراة.

بهذا الهدف يكون رونالدو سجل أسرع هدف في بطولة كأس العالم خلال النسخة الحالية حتى الآن، كما أصبح رابع لاعب يسجل في 4 كؤوس عالم بعد كلاً من بيليه نجم منتخب البرازيل ومايروسلاف كلوزه مهاجم ألمانيا السابق بالإضافة إلى أوفه زيلر لاعب المنتخب الألماني الأسبق.

