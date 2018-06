“فيفا” يدرس أسباب خلو مدرجات مباراة مصر وأوروجواي

المتوسط:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” السبب الحقيقي وراء خلو المدرجات من الجمهور، في مباراة مصر وأوروغواي، اليوم الجمعة، ضمن مباريات المجموعة الأولى لكأس العالم روسيا 2018، مؤكدا أن استاد يكاترينبورغ أرينا يتسع لأكثر من 33 ألف متفرج، بينما شاهد مباراة مصر وأوروغواي نحو 27 ألف متفرج.

وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه على الأرجح السبب وراء فراغ المدرجات، هو عدم تمكن بعض المتفرجين من الحضور إلى المباراة.

وقال: “في الحقيقة عدد الحضور يختلف عن عدد التذاكر الموزعة والتي تم بيعها، وخلو المدرجات يمكن أن يكون بسبب غياب المتفرجين يوم المباراة، حيث تتم دراسة الأمر حاليا من قبل الاتحاد.

وانتهت المباراة بفوز أوروغواي بهدف مقابل لا شيء، والهدف الوحيد سجل في الدقيقة 90 من قبل المدافع خوسيه غيمينيز.

