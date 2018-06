المتوسط:

أضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثالث للمنتخب البرتغالي قبل نهاية المباراة بدقيقتين ليدرك التعادل لفريقه في الوقت القتال لمباراة القمة للمجموعة الثانية بالدور الأول.

وهذا الهدف يتعادل الفريقين بثلاثة أهداف لكل منهما، بعدما أحرز “الدون” هاتريك في الدقائق 4، 44 و88 فيما أحرز المنتخب الإسباني أهدافه في الدقائق 24، 55 و 58.

