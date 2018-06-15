رونالدو يدخل التاريخ بهاتريك في اسبانيا

أحرز كريستيانو رونالدو أول هاتريك له في كأس العالم لينقذ البرتغال من الخسارة أمام إسبانيا في أولى مبارياتهما في المجموعة الثانية بمونديال روسيا وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 3-3

وتقدمت البرتغال أولا عبر رونالدو من ضربة جزاء في الدقيقة 4 قبل أن يسجل دييغو كوستا التعادل في الدقيقة 24.

ثم سدد رونالدو كرة فشل الحارس الإسباني دي خيا في التصدي لها رغم سهولتها مسجلا الهدف الثاني للبرتغال في الدقيقة 44.

وتمكن كوستا من تسجيل هدف التعادل لإسبانيا في الدقيقة 55 ثم سجل ناتشو الهدف الثالث لإسبانيا من تسديدة بعيدة في الدقيقة 58.

واختتم رونالدو أهداف المباراة بهدف رائع من ضربه حرة مباشرة في الدقيقة 88 عدّل به كفة المباراة.

وعزز رونالدو الذي اكتفى بثلاثة أهداف في مشاركاته الثلاث السابقة في النهائيات سجله كأفضل هداف في تاريخ بلاده بـ84 هدف.

وبهذه النتائج تصدرت إيران المجموعة الثانية بعد فوزها على المغرب بهدف نظيف تليها إسبانيا والبرتغال ثم المغرب.

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