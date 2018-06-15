تعادل برتغالي إسباني يمنح إيران الصدارة

في قمة انتظرها العالم في المونديال بين إسبانيا والبرتغال كانت الإثارة حاضرة بستة أهداف جاءت بأقدام مدريدية كانت حصيلة الديربي الأوروبي.

البداية كانت برتغالية بعدما تمكن الدون من هز شباك دي خيا في الدقيقة الرابعة قبل أن يتمكن دييغو كوستا من تعديل الكفة في الدقيقة الرابعة والعشرين ولكن رونالدو عاد ليضاعف النتيجة قبل نهاية الشوط الأول الذي انتهى بفوز البرتغال.

في الشوط الثاني كان أداء الماتادور أفضل على أرض الملعب وتمكن دييغو كوستا من هز الشباك من جديد ليظهر ناتشيو ويمنح إسبانبا التقدم في المباراة ليتراجع بعدها المنتخب الاسباني وينتفض البرتغال بغية تسجيل هدف التعادل وكان لهم ذلك بعدما عرقل جيرارد بيكيه رونالدو على مشارف منطقة الجزاء ليمضي بعدها رونالدو على الهدف الثالث والهاتريك الشخصي الأول له في المونديال ويتصدر بها هدافي كأس العالم حتى الآن وتنتهي المباراة بالتعادل، ليتصدر بالمقابل المنتخب الإيراني المجموعة الثانية بعد تفوقه على المغرب بهدف لصفر.

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