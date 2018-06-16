3 نقاط قوة للمنتخب الفرنسي قبل مباراتهم الافتتاحية في المونديال

يفتتح اليوم السبت المنتخب الفرنسي أولى مبارياته في كأس العالم 2018 التي تستضيفها روسيا، بمواجهة نظيره الاسترالي في الثانية عشرة ظهرا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة عن المجموعة الثالثة التي تضم كل من بيرو والدنمارك.

وتأمل كتيبة الديوك الفرنسية في كتابة التاريخ خاصة وأن المنتخب الحالي يضم واحدا من أفضل الأجيال في تاريخ فرنسا، أملا في تحقيق اللقب الثاني بعد الفوز بالبطولة التي استضافوها على أراضيهم عام 1998 .

ونرصد فيما يلي 3 نقاط قوة قد تمنح الديوك تحقيق اللقب بالغائب منذ 20 عاما وذلك قبل ضربة البداية ..

1- القيادة الحكيمة لديشامب

واحد من أهم أسباب ارتفاع مستوى منتخب فرنسا وتطور اللاعبين هو ديديه ديشامب مدرب الفريق الذي تولى القيادة الفنية للديوك في يوليو 2012 وقاد الديوك للتأهل لكأس العالم 2014 والخروج أمام ألمانيا في دور الثمانية قبل أن يخسر لقب يورو 2016 في النهائي على يد البرتغال.

الاستقرار الفني الذي يعيشه منتخب فرنسا بتواجد ديشامب التواجد مع الفريق مدة تصل إلى 6 سنوات تعتبر من نقاط قوة الديوك، والتي تساعد في التواصل الذهني والنفسي بين المدرب ولاعبيه، وهو ما أعطاه الفرصة لضم لاعبين شباب والعمل على تطويرهم.

2- هجوم فتاك

يمتلك المنتخب الفرنسي لاعبين على مستوى عال للغاية في مراكز الهجوم والأجنحة الهجومية يمتلكون ميزة صغر السن، حيث لديه كل من ديمبيلي وجريزمان ومبابي وجيرو وليمار ونبيل فقير، أي لاعب منهم أساسي بإمكانه حسم اللقاء لصالح منتخب الديوك.

ولك أن تتخيل أن ديشامب أخرج أنتوني مارسيال نجم مانشستر يونايتد وألكسندر لاكازيت مهاجم أرسنال من قائمة الديوك بسبب وفرة اللاعبين في هذا المركز، ولثقته الكبيرة في الأسماء التي قام بضمها، والذين يتميزون بالقدرة على التنوع في تسجيل الأهداف من كرات بينية خلف المدافعين لامتلاكهم السرعة والكرات العرضية لقدرتهم على اللعب بالرأس وكذلك ميزة التسديد من خارج المنطقة.

3- سرعة رهيبة لجميع اللاعبين

ويمتلك المنتخب الفرنسي لأفضل معدل سرعات من بين اللاعبين المشاركين في المونديال بسبب كثرة النجوم الشباب والذين يلعبون لأندية كبرى، على غرار كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان وعثمان ديمبلي نجم برشلونة الاسباني.

كما يمتلك هذا الثنائي بجانب المهاجم الخطير أنطوان جريزمان العديد من الحلول الفردية التي تمكنهم من استغلال أنصاف الفرص لتسجيل الأهداف، وترجيح كفة الفريق خاصة في اللقاءات التي يواجهون بها دفاعات لا تترك المساحات.

ولى الثلاثي الهجومي ميزة أخرى هي تبادل المراكز بين الثلاثي مبابي وديمبيلي وجريزمان خلال المباراة في أوقات معينة يتفقون عليها فيما بينهم داخل الإطار الخططي، بتعليمات من المدرب ديديه ديشامب الذي دائما ما يقوم بحلول جديدة على أرض الملعب.

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