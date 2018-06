إصابة فنان مصري بنزيف في المخ بسبب مباراة مصر وأروجواي

المتوسط:

كشف الممثل شريف إدريس عن سبب تعرض الفنان المصري ماهر عصام لنزيف في المخ ودخوله في غيبوبة، موضحا أنه كان قد تعرض لأزمه صحيه قريبا بسبب وكان عنده انفجار في شريان في المخ ودخل المستشفي وتعافى بعد فترة.

وأضاف إدريس أن الفنان الشاب حرص أمس الجمعة على مشاهدة مباراة مصر وأورجواي وانفعل بشدة مع المباراة حتى تعرض مجددا لنزيف في المخ، مطالبا جمهوره بالدعاء له.

يشار إلى أن تعرض الفنان ماهر عصام أمس الجمعة 15 يونيو لغيبوبة تامة، نقل على أثرها لمستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج اللازم.

وأفادت تقارير صحفية بأن الأطباء المتابعين لحالته الصحية يشتبهون في وجود نزيف حاد في المخ، مما أدى إلى دخوله العناية المركزة ودخوله في غيبوبة تامة.

