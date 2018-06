المتوسط:

فاز منتخب فرنسا على نظيره الاسترالي بهدفين مقابل هدف في افتتاح لقاءات المجموعة الثالثة بملعب كازان في كأس العالم بروسيا.

استهل اللاعب أنطوان غريزمان التهديف للديوك في الدقيقة 58 من ضربة جزاء، فيما أدرك اللاعب ميلي يديناك التعادل لمنتخب استراليا في الدقيقة 62 من ضربة جزاء كذلك، واستطاع بول بوغبا إحراز هدف الفوز لفرنسا في الدقيقة 80.

وأصبح كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، أصغر لاعب فرنسي يشارك مع المنتخب في اللقاء الأول للفريق بالبطولات الكبرى بعد مشاركته كأساسي في لقاء فرنسا وأستراليا.

The post المونديال لحظة بلحظة/ فوز “الديوك الفرنسية” على استراليا بهدفين مقابل هدف appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية