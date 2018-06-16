اختتام دوري الرياضي الخاص بمركز المرج لعلاج مرضى السكر والغدد الصماء

المرج 16 يونيو 2018 (وال)- اختتمت ببلدية المرج، منافسات دوري الرياضي الرمضاني الخاص بمركز المرج لعلاج مرضى السكر والغدد الصماء .

هذا وقد أقيمت المنافسات بملعب مدرسة البشائر العامة، واستمر طيلة شهر رمضان المبارك بمشاركة 16 فريقاً من كافة الوحدات الصحية والمؤسسات الصحية العامة بالمرج .

وقد توج بلقب البطولة التي اختتمت يوم الخميس برعاية وتنظيم مركز المرج لرعاية مرضى السكر والغدد الصماء، مجمع المرج للرعاية الاجتماعية الشاملة، وتحصل الدكتور أكرك بوحسن على جائزة أفضل لاعب في البطولة . (وال- المرج) أ ف/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال