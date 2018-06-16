شباب فرسان المتوسط يستعدون لـ”تاراغونا”

دخل منتخبنا الوطني لكرة القدم للشباب، اليوم السبت، في معسكر محلي قصير بطرابلس وذلك استعداداً للمشاركة بدورة ألعاب البحر المتوسط التي ستقام في ضيافة مدينة “تاراغونا” الإسبانية آواخر يونيو الجاري.

وسيسافر شباب فرسان المتوسط لإسبانيا يوم الثلاثاء المقبل بينما يخوض المنتخب الليبي مباراته الأولى بالمسابقة أمام نظيره الإيطالي في الرابع والعشرين من نفس الشهر.

وكان المدرب الجزائري عادل حمروش قد اختار ثمانية عشر لاعباً للقائمة الأساسية يمثلون ثمانية أندية أبرزها الاتحاد والأهلي طرابلس والمدينة والأهلي بنغازي، بالإضافة إلى النصر ودارنس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية