ميسي يهدر ركلة جزاء لتتعادل الأرجنتين مع إيسلندا

موسكو-العنوان

تعادل المنتخب الأرجنتيني مع نظيره الإيسلندي، والذي يشارك للمرة الأولى في كأس العالم عبر التاريخ، وذلك في أولى مبارياتهما في كأس العالم 2018.

وظهر المنتخب الأرجنتيني عشوائيا في كثير من الأحيان، فيما لعبت إيسلندا مباراة جيدة في أول ظهور لها في المونديال.

وسجلت الأرجنتين هدف التقدم عبر سيرجيو أغويرو، عند الدقيقة 19، لكن إيسلندا لم ترضخ أمام فخامة اسم الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي وسجلت هدف التعادل عبر اللاعب ألفريد فينبوغاسون، عند الدقيقة 23، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، حاول الأرجنتينيون خطف هدف الفوز، وتحصل منتخبهم على ركلة جزاء أهدرها ميسي عند الدقيقة 64 من عمر اللقاء، لتنتهي المباراة بنفس نتيجة الشوط الأول.

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