المتوسط:

استبعد تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي، لاعبه فريد المنتقل حديثًا لصفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي من قائمة منتخب بلاده الأولى في كأس العالم 2018 أمام المنتخب السويسري.

وأصيب فريد قبل أيام خلال تدريبات منتخب بلاده استعدادًا للمونديال، وثارت شكوك حول استمراره ضمن القائمة البرازيلية في كأس العالم، إلا أن الجهاز الطبي أكد قدرته على التعافي خلال أيام.

ويحتضن ستاد روستوف في الثامنة مساء غد الأحد، المواجهة الأولى للمنتخب البرازيلي في مونديال روسيا أمام المنتخب السويسري.

وسينتقل المنتخب البرازيلي من روستوف إلى سان بطرسبرج عقب المباراة الأولى لمواجهة كوستاريكا في الجولة الثانية بالثاني والعشرين من يونيو، قبل الرحيل إلى موسكو لمواجهة المنتخب الصربي في الجولة الأخيرة.

The post الإصابة تحرم فريد من المشاركة بأولى مباريات البرازيل بالمونديال appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية