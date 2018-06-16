الدنمارك يتجاوز البيرو ويشارك فرنسا الصدارة

تمكن منتخب الدنمارك في المباراة الثانية من المجموعة الثالثة في المونديال من حصد النقاط الثلاث على حساب البيرو ليعتلي صدارة المجموعة متساويا في نقاط المباراة مع فرنسا.

هدف اللقاء الوحيد أحرزه يوسف بولسين في الدقيقة 59 من زمن المباراة بعد أن عجز المنتخب البيروفي عن هز شباك الدنمارك، على الرغم من تحصله على ركلة جزاء قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول ولكن كريستان كويفا أضاعها بطريقة غريبة وبدل أن يسكنها الشباك أسكنها مدرجات المشجعين

المنتخب الدنماركي دخل المباراة بطريقة لعب 4-3-3، بينما دخل منتخب البيرو بخطة 4-2-3-1.

المباراة على المستوى الفني كانت جيدة جدا إذ امتازت الهجمات بالسرعة والخطورة لكن التمركز الجيد للاعبين الفريقين كان حائلا بينهم وبين الأهداف.

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