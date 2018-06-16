اخبار الرياضة

الدنمارك يتجاوز البيرو ويشارك فرنسا الصدارة

تم النشر منذُ 24 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن منتخب الدنمارك في المباراة الثانية من المجموعة الثالثة في المونديال من حصد النقاط الثلاث على حساب البيرو ليعتلي صدارة المجموعة متساويا في نقاط المباراة مع فرنسا.

هدف اللقاء الوحيد أحرزه يوسف بولسين في الدقيقة 59 من زمن المباراة بعد أن عجز المنتخب البيروفي عن هز شباك الدنمارك، على الرغم من تحصله على ركلة جزاء قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول ولكن كريستان كويفا أضاعها بطريقة غريبة وبدل أن يسكنها الشباك أسكنها مدرجات المشجعين

المنتخب الدنماركي دخل المباراة بطريقة لعب 4-3-3، بينما دخل منتخب البيرو بخطة 4-2-3-1.

المباراة على المستوى الفني كانت جيدة جدا إذ امتازت الهجمات بالسرعة والخطورة لكن التمركز الجيد للاعبين الفريقين كان حائلا بينهم وبين الأهداف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك