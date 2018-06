المونديال لحظة بلحظة | كرواتيا تبدد آمال نيجيريا في الثأر للمنتخبات الأفريقية

المتوسط: مي الملاح

فاز منتخب كرواتيا على نظيره النيجيري، بهدفين نظيفين ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لكأس العالم روسيا 2018، والتي تقام على استاد كالينجراد.

وأحرز هدفي المنتخب الكرواتي، اللاعب النيجيري أوغينكارو أيتيبو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 32، وأضاف اللاعب لوكا مودريتش الهدف الثاني في ق 71.

وبذلك تبددت آمال المنتخب النيجيري أن يكون أول منتخب إفريقي يحقق نتيجة إيجابية في النسخة الحالية من كأس العالم بعد خسارة مصر ثم المغرب.

