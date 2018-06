المتوسط: مي الملاح

تقدم منتخب صربيا على نظيره الكوستاريكي، في المباراة التي تأتي ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم أيضا البرازيل وسويسرا.

وأحرز هدف المباراة ألكساندر كولاروف في الدقيقة 56 من عمر المباراة التي تأتي في ي بداية مشوارهما بكأس العالم روسيا 2018، على ملعب “كوسموس أرينا”.

وتبددت بتلك الهزيمة آمال منتخب كوستاريكا في مواصلة رحلته التاريخية في مونديال 2014 بعدما نجح في الوصول للدور ربع النهائي بعد التأهل من مجموعة نارية ضمن منتخبات إنجلترا وإيطاليا وأوروجواي.

فيما تشارك صربيا في المونديل بعد الغياب عن النسخة السابقة، وكانت المشاركة الأخيرة في جنوب أفريقيا 2010 والتي فشلت فيها في تخطي مرحلة المجموعات رغم الفوز على ألمانيا في المباراة الثانية.

The post المونديال لحظة بلحظة | فوز المنتخب الصربي على كوستاريكا بهدف نظيف appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية